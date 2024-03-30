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30.03.2024  09:13   Рита Парфенова

Рятувальники загасили три пожежі внаслідок обстрілів та понад сім десятків підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 87 разsd виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, gідрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава на площі 800 кв.м. та 2 приватні будинки на загальній площі 320 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС.

Також вогнеборці ліквідували 73 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 56 га.

Протягом доби з 29 по 30 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 108 оперативних виїздів, з яких:

  • 87 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 - виїзд на обстеження території після обстрілу;
  • 8 – на допомогу населенню.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Салтівці харківські ДСНСники врятували від вогню будинки.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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