Рятувальники загасили три пожежі внаслідок обстрілів та понад сім десятків підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 87 разsd виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, gідрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава на площі 800 кв.м. та 2 приватні будинки на загальній площі 320 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС.
Також вогнеборці ліквідували 73 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 56 га.
Протягом доби з 29 по 30 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 108 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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