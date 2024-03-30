30.03.2024 09:13 Рита Парфенова

Рятувальники загасили три пожежі внаслідок обстрілів та понад сім десятків підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 87 разsd виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, gідрозділи ДСНС 3 рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава на площі 800 кв.м. та 2 приватні будинки на загальній площі 320 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Всі пожежі, спричинені російськими загарбниками ліквідовані силами ДСНС.



Також вогнеборці ліквідували 73 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 56 га.



Протягом доби з 29 по 30 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 108 оперативних виїздів, з яких:

87 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 - виїзд на обстеження території після обстрілу;

8 – на допомогу населенню.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.