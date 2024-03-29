29.03.2024 19:00 Дмитро Колонєй
На Салтівці харківські ДСНСники врятували від вогню будинки (фото)
Рятувальники Харкова ліквідували пожежу в екосистемах.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 29 березня 2024 року о 12:15 рятувальникам стало відомо, що у Харкові спалахнув пожар неподалік Валентинівської вулиці Харкова. На місці було встановлено, що на відкритій території горить сухостій.
Вогнеборці локалізували пожежу о 14:10 на площі 2 га, а о 16:20 — ліквідовади, врятував поширення полум'я на житлові та інші забудови. Жертв чи постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці працювало відділення рятувальників на автоцистерні.
За минулу добу вогнеборці ліквідували 99 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 90 га.
Служба порятунку наголошує на суворому дотриманні правил пожежної безпеки.
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