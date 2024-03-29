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29.03.2024  19:00   Дмитро Колонєй

На Салтівці харківські ДСНСники врятували від вогню будинки (фото)

Рятувальники Харкова ліквідували пожежу в екосистемах.

Пожежа Харків: Врятували від вогню будинки на Салтівці ДСНСники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 березня 2024 року о 12:15 рятувальникам стало відомо, що у Харкові спалахнув пожар неподалік Валентинівської вулиці Харкова. На місці було встановлено, що на відкритій території горить сухостій. 
 
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Вогнеборці локалізували пожежу о 14:10 на площі 2 га, а о 16:20 — ліквідовади, врятував поширення полум'я на житлові та інші забудови. Жертв чи постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
 
Пожежа Харків: Врятували від вогню будинки на Салтівці ДСНСники
 
На місці працювало відділення рятувальників на автоцистерні.
 
За минулу добу вогнеборці ліквідували 99 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 90 га.
 
Пожежа Харків: Врятували від вогню будинки на Салтівці ДСНСники
 
Служба порятунку наголошує на суворому дотриманні правил пожежної безпеки.
 
Тэги:  пожежа, харків
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