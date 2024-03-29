29.03.2024 19:34 Дмитро Колонєй
Харківські випускники зможуть зареєструватися на НМТ у Дії
Про нову функцію поінформували у Комітеті освіти і науки українського парламенту.
Харківські випускники зможуть зареєструватися на НМТ у Дії
Як повідомляє РЕДПОСТ
, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися
мобільним застосунком «Дія» для автоматичного заповнення паспортних даних. Для цього важливо мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії.
Реєстрація для участі в НМТ розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу
, який розміщується на вебсайті УЦОЯО. Відтепер вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше за допомогою «Дії».
Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через «Дію» — так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично. Тобто не треба буде вручну вводити інформацію про себе та додатково завантажувати копії паспорта та картки платника податків.
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