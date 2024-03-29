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29.03.2024  19:34   Дмитро Колонєй

Харківські випускники зможуть зареєструватися на НМТ у Дії

Про нову функцію поінформували у Комітеті освіти і науки українського парламенту.


Харківські випускники зможуть зареєструватися на НМТ у Дії
Як повідомляє РЕДПОСТ, для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) під час створення персонального кабінету абітурієнти мають змогу скористатися мобільним застосунком «Дія» для автоматичного заповнення паспортних даних. Для цього важливо мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії.
 
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Реєстрація для участі в НМТ розпочинається зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу, який розміщується на вебсайті УЦОЯО. Відтепер вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше за допомогою «Дії».
 
Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через «Дію» — так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично. Тобто не треба буде вручну вводити інформацію про себе та додатково завантажувати копії паспорта та картки платника податків.
 
 
Тэги:  нмт, україна, харків
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