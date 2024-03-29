Окупанти бомбували та обстрілювали щонайменше 9 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 29 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 березня 2024 року.
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Будьте обережні у комунікаціях, уникайте конфліктів, плануйте генеральну прибирання.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято – День самопізнання.
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