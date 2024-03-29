Російські військові завдали авіаударів по селищах Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ Харківської області. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Будьте обережні у комунікаціях, уникайте конфліктів, плануйте генеральну прибирання.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято – День самопізнання.
влажность:
давление:
ветер: