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29.03.2024  08:32   Рита Парфенова

Ворожі атаки призвели до п'яти пожеж на Харківщині, які загасили рятувальники ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 116 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, п'ять пожеж, які виникли через російські загарбницькі дії, були ліквідовані силами надзвичайників.

О 08:40 вороги влучили у покинуту будівлю в Куп'янську. Рятувальникам ДСНС довелося тушити пожежу, яка охопила площу 20 квадратних метрів.

Через кілька годин обстріляли околиці сіл Моначинівка Кіндрашівської громади та Клугино-Башкирівка Чугуївської. У обох випадках сталося загоряння сухої трави на відкритих ділянках, площа якого склала 5 гектарів.

О 18:00 у Вовчанську ворожа артилерія підпалила приватний будинок та господарську споруду. Також загорілась суха трава на площі 1 гектар.

Близько 22:00 прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади опинилося під ворожим обстрілом. Горіли два приватних будинки та два автомобілі, загальна площа пожеж становила близько 400 квадратних метрів.

Також вогнеборці ліквідували 99 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 90 га.

Загалом протягом доби з 28 по 29 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 137 оперативних виїздів, з яких:

  • 116 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 10 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 березня 2024 року.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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