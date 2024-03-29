Ворожі атаки призвели до п'яти пожеж на Харківщині, які загасили рятувальники ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 116 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, п'ять пожеж, які виникли через російські загарбницькі дії, були ліквідовані силами надзвичайників.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 березня 2024 року.
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