Ворожі атаки призвели до п'яти пожеж на Харківщині, які загасили рятувальники ДСНС

О 08:40 вороги влучили у покинуту будівлю в Куп'янську. Рятувальникам ДСНС довелося тушити пожежу, яка охопила площу 20 квадратних метрів.

Через кілька годин обстріляли околиці сіл Моначинівка Кіндрашівської громади та Клугино-Башкирівка Чугуївської. У обох випадках сталося загоряння сухої трави на відкритих ділянках, площа якого склала 5 гектарів.

О 18:00 у Вовчанську ворожа артилерія підпалила приватний будинок та господарську споруду. Також загорілась суха трава на площі 1 гектар.

Близько 22:00 прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади опинилося під ворожим обстрілом. Горіли два приватних будинки та два автомобілі, загальна площа пожеж становила близько 400 квадратних метрів.

Також вогнеборці ліквідували 99 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 90 га.

Загалом протягом доби з 28 по 29 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 137 оперативних виїздів, з яких:

116 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – на допомогу населенню;

10 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.