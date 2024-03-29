29.03.2024 08:57 Рита Парфенова

Харків та область під ударами військових рф: ситуація на ранок 29 березня

Протягом доби через удари росіян по Харкову та області дві людини загинули, вісім постраждали.



Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

місто Харків. 28 березня близько 00:10 та 01:20 російські безпілотники вчергове атакували місто. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе.

28 березня близько 00:10 та 01:20 російські безпілотники вчергове атакували місто. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення кафе. селище Борова Ізюмького району. 28 березня близько 03:10 ворожа авіація скинула керовані авіабомби. Пошкоджено 12 приватних та 11 багатоквартирних будинків, чотири господарчі споруди, гараж, будівлю автостанції, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

28 березня близько 03:10 ворожа авіація скинула керовані авіабомби. Пошкоджено 12 приватних та 11 багатоквартирних будинків, чотири господарчі споруди, гараж, будівлю автостанції, інші об’єкти цивільної інфраструктури. місто Вовчанськ. Місто обстрілювали протягом дня 28 березня. Ворог завдав удари з артилерії, FPV-дронів близько 10:00, 10:30, 11:45, 13:00,13:50 та 15:45. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, двоє громадян отримали поранення. Всі цивільні. Пошкоджено будівлю центру первинної меддопомоги, вісім приватних будинків, автомобілі.

Місто обстрілювали протягом дня 28 березня. Ворог завдав удари з артилерії, FPV-дронів близько 10:00, 10:30, 11:45, 13:00,13:50 та 15:45. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, двоє громадян отримали поранення. Всі цивільні. Пошкоджено будівлю центру первинної меддопомоги, вісім приватних будинків, автомобілі. село Моначинівка Куп'янського району. 28 березня об 11:30 внаслідок артобстрілу калібром 122 мм одна цивільна жінка загинула, двоє цивільних чоловіків отримали поранення. Пошкоджено п’ять домоволодінь, в одному з будинків сталася пожежа, два приватні автомобілі, господарчу споруду.

28 березня об 11:30 внаслідок артобстрілу калібром 122 мм одна цивільна жінка загинула, двоє цивільних чоловіків отримали поранення. Пошкоджено п’ять домоволодінь, в одному з будинків сталася пожежа, два приватні автомобілі, господарчу споруду. місто Чугуїв. 28 березня близько 12:30 відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого сталося займання сухої трави на площі 5 га. Без постраждалих.

28 березня близько 12:30 відбувся ворожий обстріл, внаслідок чого сталося займання сухої трави на площі 5 га. Без постраждалих. місто Куп’янськ. 28 березня близько 14:30 військові рф обстріляли місто. Внаслідок авіаудару авіабомбою ФАБ-250 поранення отримав цивільний чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинки, автомобіль, гуртожиток.

28 березня близько 14:30 військові рф обстріляли місто. Внаслідок авіаудару авіабомбою ФАБ-250 поранення отримав цивільний чоловік. Пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинки, автомобіль, гуртожиток. село Курилівка Куп'янського району. 28 березня близько 14:30 рашисти завдали удар по населеному пункту авіабомбою ФАБ-250. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні жінки 53 та 55 років. Пошкоджено три приватні будинки, відбулося загоряння сухої трави.

28 березня близько 14:30 рашисти завдали удар по населеному пункту авіабомбою ФАБ-250. Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні жінки 53 та 55 років. Пошкоджено три приватні будинки, відбулося загоряння сухої трави. селище Високий Харківського району. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Х-35У, який стався 28 березня близько 15:50 поранення отримала 70-річна жінка. Пошкоджено десять приватних будинків, господарчі споруди.

Харківського району. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Х-35У, який стався 28 березня близько 15:50 поранення отримала 70-річна жінка. Пошкоджено десять приватних будинків, господарчі споруди. селище Вільча Чугуївського району. 28 березня ворог обстріляв селище близько 17:00. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій.

28 березня ворог обстріляв селище близько 17:00. Внаслідок обстрілу загорівся сухостій. селище Козача Лопань Харківського району. 28 березня загарбники вдарили по селищу близько 21:50. Внаслідок обстрілу зруйновано три будинки.

28 березня загарбники вдарили по селищу близько 21:50. Внаслідок обстрілу зруйновано три будинки. село Кучерівка Куп'янського району. 28 березня близько 23:30 внаслідок обстрілу військовими рф пошкоджено домоволодіння, паркан.

Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили огляди місць подій. Опрацювали та задокументували 96 фактів пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів, відкрили кримінальні провадження.

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