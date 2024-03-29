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29.03.2024  09:31   Рита Парфенова

На Харківщині міна «пелюстка» скалічила життя людини

28 березня в Ізюмському районі стався нещасний випадок підриву цивільного чоловіка на вибухонебезпечному предметі.

міна пелюстка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України в Харківській області,  інцидент стався стався в лісі на околиці села Сніжківка Оскільської громади.

Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухову травму лівої ноги. 53-річний чоловік наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюска». госпіталізований до лікарні.

Обставини події з’ясовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулох доби на Харківщині піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

 

Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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