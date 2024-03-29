29.03.2024 09:31 Рита Парфенова

На Харківщині міна «пелюстка» скалічила життя людини

28 березня в Ізюмському районі стався нещасний випадок підриву цивільного чоловіка на вибухонебезпечному предметі.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України в Харківській області, інцидент стався стався в лісі на околиці села Сніжківка Оскільської громади.



Внаслідок вибуху чоловік отримав вибухову травму лівої ноги. 53-річний чоловік наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюска». госпіталізований до лікарні.



Обставини події з’ясовуються.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулох доби на Харківщині піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.