30.03.2024 09:39 Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

30 березня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

А саме з 11:00 до 12:00 відбудуться контрольовані підриви в районі населених пунктів Щурівка та Вербівка Балаклійської громади.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року.