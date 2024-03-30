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30.03.2024  09:39   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

30 березня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

А саме з 11:00 до 12:00 відбудуться контрольовані підриви в районі населених пунктів Щурівка та Вербівка Балаклійської громади.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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