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30.03.2024  10:12   Рита Парфенова

Харківська поліція привела додому підлітка, який втік після конфлікту з батьками

Після конфлікту з батьками підліток вирішив втекти з дому, але завдяки оперативній дії ювенальних поліцейських Харкова його місцезнаходження було швидко встановлено.

розшук

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, інцидент стався 29 березня близько 21:00, коли 46-річний чоловік повідомив про зникнення свого 12-річного сина.

Ювенальні поліцейські швидко знайшли підлітка, який гуляв поблизу одного з торговельних центрів і уникав повернення додому через конфлікт з батьками.

Хлопця передали бабусі, і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі не зафіксували жодних протиправних дій у цій ситуації і провели профілактичну бесіду з усіма учасниками події.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські поліцейські повернули додому дівчину, яку не змогла знайти родина.
Тэги:  розшук, харків
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