Харківська поліція привела додому підлітка, який втік після конфлікту з батьками

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, інцидент стався 29 березня близько 21:00, коли 46-річний чоловік повідомив про зникнення свого 12-річного сина.

Ювенальні поліцейські швидко знайшли підлітка, який гуляв поблизу одного з торговельних центрів і уникав повернення додому через конфлікт з батьками.

Хлопця передали бабусі, і його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі не зафіксували жодних протиправних дій у цій ситуації і провели профілактичну бесіду з усіма учасниками події.