У Харкові поліцейські повернули додому дівчину, яку не змогла знайти родина

Правоохоронці Харкова встановили місцезнаходження зниклої дівчини, і жодних злочинних подій не відбулося.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 27 березня поліція отримала повідомлення про зникнення 13-річної дівчини, яка пішла в гості до подруги, але не повернулася додому. Рідні не змогли знайти її і не отримали відповіді на дзвінки.
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