У Харкові поліцейські повернули додому дівчину, яку не змогла знайти родина

Особовий склад поліції №1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області був залучений до пошуків дівчини. Швидко було встановлено, що з ювенальною дівчиною нічого поганого не сталося, і вона не стала жертвою злочину.

Правоохоронці повернули дівчину додому, а з її родиною провели профілактичну бесіду щодо уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram