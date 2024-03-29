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29.03.2024  13:21   

У Харкові поліцейські повернули додому дівчину, яку не змогла знайти родина

Правоохоронці Харкова встановили місцезнаходження зниклої дівчини, і жодних злочинних подій не відбулося.

Харківські поліцейські оперативно розшукали неповнолітню дівчину, яку родичі намагалися знайти самостійно

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 27 березня поліція отримала повідомлення про зникнення 13-річної дівчини, яка пішла в гості до подруги, але не повернулася додому. Рідні не змогли знайти її і не отримали відповіді на дзвінки.

Особовий склад поліції №1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області був залучений до пошуків дівчини. Швидко було встановлено, що з ювенальною дівчиною нічого поганого не сталося, і вона не стала жертвою злочину.

Правоохоронці повернули дівчину додому, а з її родиною провели профілактичну бесіду щодо уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ розповідав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.
Тэги:  розшук, харків
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