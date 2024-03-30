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30.03.2024  12:42   Рита Парфенова

У темну годину на одному з проспектів Харкова загинула харків'янка (фото)

Дорожньо-транспортна пригода, що призвела до смерті мешканки Харкова, стала причиною відкриття кримінального провадження.

Новини Харкова: 72-річна жінка загинула внаслідок ДТП Новини Харкова: 72-річна жінка загинула внаслідок ДТП

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 29 березня близько 19:00 на проспекті Героїв Харкова автомобіль «Renault Megane», керований 46-річною жінкою, скоїв наїзд на пішохода. 73-річна жінка отримала травми, від яких померла на місці події. Попередньо, жінка переходила проїжджу частину.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обставини аварії залишаються під подальшим розслідуванням.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 березня о 18:00 по вулиці Гвардійців Широнінців водій автомобіля "Hyundai" скоїв наїзд на 13-річного хлопця, котрий на самокаті виїхав на пішохідний перехід.

Тэги:  дтп, харків
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