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30.03.2024  12:03   Рита Парфенова

Як у Харкові діють графіки відключення, розповіли в Міненерго

У порівнянні з першими днями введення графіків відключення світла, у Харкові зменшилась кількість абонентів, до кого ці графіки застосовуються

відключення світла

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.

За інформацією Міністерства на ранок 30 березня 2024 року у Харкові діють погодинні мережеві обмеження для 120 тисяч абонентів.

Учора внаслідок бойових дій знеструмились понад 3 тисячі абонентів. В області залишаються знеструмленими 18,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові діють мережеві обмеження за графіком для 200 тисяч точок обліку.

 

 

Тэги:  відключення світла, харків
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