Як у Харкові діють графіки відключення, розповіли в Міненерго

У порівнянні з першими днями введення графіків відключення світла, у Харкові зменшилась кількість абонентів, до кого ці графіки застосовуються
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.
За інформацією Міністерства на ранок 30 березня 2024 року у Харкові діють погодинні мережеві обмеження для 120 тисяч абонентів.
Учора внаслідок бойових дій знеструмились понад 3 тисячі абонентів. В області залишаються знеструмленими 18,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах.
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Ризик помилок великий, утримуйтеся від важливих рішень та покупок.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.
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