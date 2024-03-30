30.03.2024 12:03 Рита Парфенова

Як у Харкові діють графіки відключення, розповіли в Міненерго

У порівнянні з першими днями введення графіків відключення світла, у Харкові зменшилась кількість абонентів, до кого ці графіки застосовуються

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.

За інформацією Міністерства на ранок 30 березня 2024 року у Харкові діють погодинні мережеві обмеження для 120 тисяч абонентів.

Учора внаслідок бойових дій знеструмились понад 3 тисячі абонентів. В області залишаються знеструмленими 18,3 тисячі домогосподарств у 62 населених пунктах.