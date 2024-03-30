Художня виставка Павла Макова відкрилась у Харкові (фото)

30.03.2024 13:45

29 березня у центрі сучасного мистецтва «ЄрмиловЦентр» відкрилась виставка “Павло Маков. Фонтан виснаження 1994—2024”.

У прес-релізі зазначають, «Фонтан виснаження» з’явився з малюнків на папері, з контексту Харкова 1990-х, з прогулянок містом і спроби Макова зафіксувати стан міської ментальності того часу.Задуманий художником як об’єкт для міського простору, з 1994 року по сьогодні Фонтан мав багато версій — від малюнків, офортів, книжок і незакінчених моделей до першого завершеного варіанту з поданою всередину водою в Павільйоні України на 59-й Венеційській бієнале — проєкті «Фонтан виснаження. Висока вода» кураторського колективу Лізавети Герман, Марії Ланько та Бориса Філоненка.