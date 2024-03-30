30.03.2024 13:45
Художня виставка Павла Макова відкрилась у Харкові (фото)
29 березня у центрі сучасного мистецтва «ЄрмиловЦентр» відкрилась виставка “Павло Маков. Фонтан виснаження 1994—2024”.
У прес-релізі зазначають, «Фонтан виснаження» з’явився з малюнків на папері, з контексту Харкова 1990-х, з прогулянок містом і спроби Макова зафіксувати стан міської ментальності того часу.
Задуманий художником як об’єкт для міського простору, з 1994 року по сьогодні Фонтан мав багато версій — від малюнків, офортів, книжок і незакінчених моделей до першого завершеного варіанту з поданою всередину водою в Павільйоні України на 59-й Венеційській бієнале — проєкті «Фонтан виснаження. Висока вода» кураторського колективу Лізавети Герман, Марії Ланько та Бориса Філоненка.
У виставці «Фонтан виснаження 1994—2024» венеційський проєкт з історією Фонтану тримається в центрі простору, тоді як історія «Абракадабри» розгортається навколо — від робіт, створених до повномасштабного вторгнення, з диптихом двох роз — Харківської рози і рози-вибуху в самій середині маршруту, до робіт 2022–2024 років, повідомляє РЕДПОСТ
.
Організатори проєкту: Центр сучасного мистецтва «ЄрмиловЦентр», галерея сучасного мистецтва The Naked Room, за підтримки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Виставка працюватиме в центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» з 29 березня по 29 червня.
Адреса: м. Харків, вул. Майдан Свободи, 4
Час роботи: з 12:00 по 19:00 (вівторок – неділя).
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости