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30.03.2024  13:45   

Художня виставка Павла Макова відкрилась у Харкові (фото)

29 березня у центрі сучасного мистецтва «ЄрмиловЦентр» відкрилась виставка “Павло Маков. Фонтан виснаження 1994—2024”.

Харків, виставка, Павло Маков, ЄрміловЦентр

У прес-релізі зазначають, «Фонтан виснаження» з’явився з малюнків на папері, з контексту Харкова 1990-х, з прогулянок містом і спроби Макова зафіксувати стан міської ментальності того часу.

Задуманий художником як об’єкт для міського простору, з 1994 року по сьогодні Фонтан мав багато версій — від малюнків, офортів, книжок і незакінчених моделей до першого завершеного варіанту з поданою всередину водою в Павільйоні України на 59-й Венеційській бієнале — проєкті «Фонтан виснаження. Висока вода» кураторського колективу Лізавети Герман, Марії Ланько та Бориса Філоненка.
 
У виставці «Фонтан виснаження 1994—2024» венеційський проєкт з історією Фонтану тримається в центрі простору, тоді як історія «Абракадабри» розгортається навколо — від робіт, створених до повномасштабного вторгнення, з диптихом двох роз — Харківської рози і рози-вибуху в самій середині маршруту, до робіт 2022–2024 років, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Організатори проєкту: Центр сучасного мистецтва «ЄрмиловЦентр», галерея сучасного мистецтва The Naked Room, за підтримки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
 
Виставка працюватиме в центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» з 29 березня по 29 червня.
 
Адреса: м. Харків, вул. Майдан Свободи, 4
Час роботи: з 12:00 по 19:00 (вівторок – неділя).


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Тэги:  харків, виставка, єрміловцентр, павло маков
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