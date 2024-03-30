На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 100 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківщини правоохоронці, спільно з військовослужбовцями, перевіряють транспортні засоби, щоб уникнути потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти.

Поліцейські, працюючи в Індустріальному районі, викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків та вилучили заборонені речовини.

Також зафіксовано 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

3 – за керування автомобілями у стані сп’яніння;

2 – за керування без відповідних документів;

4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року.