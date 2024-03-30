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30.03.2024  13:50   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Протягом 29 березня 2024 року 1141 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, найбільше звернень стосувалося фактів привласнення чужого майна, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 100 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківщини правоохоронці, спільно з військовослужбовцями, перевіряють транспортні засоби, щоб уникнути потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти.

Поліцейські, працюючи в Індустріальному районі, викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків та вилучили заборонені речовини.

Також зафіксовано 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 3 – за керування автомобілями у стані сп’яніння;
  • 2 – за керування без відповідних документів;
  • 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2024 року.

Тэги:  поліція, харків
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