На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Протягом 29 березня 2024 року 1141 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, найбільше звернень стосувалося фактів привласнення чужого майна, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.
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Ризик помилок великий, утримуйтеся від важливих рішень та покупок.
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