Судитимуть медикиню, яка оформлювала фейкові інвалидності

За результатами розслідування, з’ясовано, що підсудна систематично вносила фальшиві дані до медичних документів пацієнтів. Особливо варто відзначити її дії в березні минулого року, коли, усвідомлюючи, що пацієнт не пройшов жодного медичного огляду, вона внесла неправдиву інформацію про його медичний стан у документи для Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

На підставі цього підробленого документу МСЕК видала висновок про присвоєння пацієнту ІІ групи інвалідності. Обвинуваченій загрожує обмеження волі до трьох років, а розгляд цієї справи відбудеться у Зміївському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування цього випадку провели слідчі Служби управління Головного управління Національної поліції в Харківській області з оперативним супроводом Управління Служби безпеки України в області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завідувач відділення харківської клінічної лікарні, офтальмолог, вступав у змову з чоловіками, які були направлені на медичне обстеження в зв'язку з призовом на військову службу. Він надавав недостовірні дані про їхнє здоров'я, унеможливлюючи проходження військової служби.