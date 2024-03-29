Судитимуть медикиню, яка оформлювала фейкові інвалидності

За фактом випадкового встановлення фейкової інвалідності, прокуратура Харківської області підготувала та подала до суду обвинувальний акт проти заступниці директора в одній з центральних районних лікарень регіону.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, обвинуваченій інкримінується стаття 366 Кримінального кодексу України за службове підроблення.
Комментариев: 0
Будьте обережні у комунікаціях, уникайте конфліктів, плануйте генеральну прибирання.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято – День самопізнання.
влажность:
давление:
ветер: