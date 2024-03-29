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29.03.2024  14:37   Рита Парфенова

Судитимуть медикиню, яка оформлювала фейкові інвалидності

За фактом випадкового встановлення фейкової інвалідності, прокуратура Харківської області підготувала та подала до суду обвинувальний акт проти заступниці директора в одній з центральних районних лікарень регіону.

медик

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, обвинуваченій інкримінується стаття 366 Кримінального кодексу України за службове підроблення.

За результатами розслідування, з’ясовано, що підсудна систематично вносила фальшиві дані до медичних документів пацієнтів. Особливо варто відзначити її дії в березні минулого року, коли, усвідомлюючи, що пацієнт не пройшов жодного медичного огляду, вона внесла неправдиву інформацію про його медичний стан у документи для Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

На підставі цього підробленого документу МСЕК видала висновок про присвоєння пацієнту ІІ групи інвалідності. Обвинуваченій загрожує обмеження волі до трьох років, а розгляд цієї справи відбудеться у Зміївському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування цього випадку провели слідчі Служби управління Головного управління Національної поліції в Харківській області з оперативним супроводом Управління Служби безпеки України в області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завідувач відділення харківської клінічної лікарні, офтальмолог, вступав у змову з чоловіками, які були направлені на медичне обстеження в зв'язку з призовом на військову службу. Він надавав недостовірні дані про їхнє здоров'я, унеможливлюючи проходження військової служби.

 

Тэги:  ухилянт, харків
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