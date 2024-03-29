    
Главная Новини Харкова Суспільство У вихідні Україна перейде на літній час
29.03.2024  15:00   Рита Парфенова

У вихідні Україна перейде на літній час

Харків'ґнам нагадують: у ніч проти неділі треба перевести стрілки годинників на годину вперед.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, у ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час.

О 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед - на 4:00.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Харків проводится громадське обговорення щодо перейменування 18 топонімів.

Тэги:  літний час, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 