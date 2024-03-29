29.03.2024 15:00 Рита Парфенова

У вихідні Україна перейде на літній час

Харків'ґнам нагадують: у ніч проти неділі треба перевести стрілки годинників на годину вперед.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, у ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час.

О 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед - на 4:00.



Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Харків проводится громадське обговорення щодо перейменування 18 топонімів.