У вихідні Україна перейде на літній час

Харків'ґнам нагадують: у ніч проти неділі треба перевести стрілки годинників на годину вперед.
О 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед - на 4:00.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Харків проводится громадське обговорення щодо перейменування 18 топонімів.
Комментариев: 0
Будьте обережні у комунікаціях, уникайте конфліктів, плануйте генеральну прибирання.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято – День самопізнання.
влажность:
давление:
ветер: