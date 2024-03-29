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29.03.2024  11:25   Рита Парфенова

Громадське обговорення: які вулиці та провулки Харкова хочуть перейменувати

У місті Харків проводится громадське обговорення щодо перейменування 18 топонімів


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, обговорення проходитиме до 30 березня..
 
Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками.
 
Серед пропозицій: вулицю Бакуліна назвати вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув в авіакатастрофі у Броварах минулого року), в'їзд Трінклера назвати в'їздом Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).
 

Пропозиції до перейменування

  1. Алтайський провулок перейменувати на Вітряний провулок
  2. Байкальську вулицю перейменувати на Сніжна вулицю
  3. Бакуліна вулицю перейменувати на Євгенія Єніна вулицю
  4. Біломорська вулицю перейменувати на Фінська вулицю
  5. Владивостоцьку вулицю перейменувати на Шведська вулицю
  6. Владивостоцький провулок Скандинавський провулок
  7. Владивостоцький в’їзд перейменувати на Лірницький в'їзд
  8. Ельбруський провулок перейменувати на Буковельський провулок
  9. Єльнінський провулок перейменувати на Барвистий провулок
  10. Іжевську вулицю перейменувати на Ромашкову вулицю
  11. Іжевський провулок перейменувати на Ромашковий провулок
  12. Іртиську вулицю перейменувати на Мерлинську вулицю
  13. Іртиський провулок перейменувати на Чепельський провулок
  14. Кольський провулок перейменувати на Червоної Рути провулок
  15. Красноуральська вулицю перейменувати на Низинну вулицю
  16. Кронштадтська вулицю перейменувати на Литовську вулицю
  17. Кронштадтський провулок перейменувати на Чумацький провулок
  18. Трінклера в’їзд перейменувати на Джуса в’їзд

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - до 30 березня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міської ради прийнято рішення про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.
Тэги:  перейменування, харків
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