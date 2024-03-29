29.03.2024 11:25 Рита Парфенова
Громадське обговорення: які вулиці та провулки Харкова хочуть перейменувати
У місті Харків проводится громадське обговорення щодо перейменування 18 топонімів
Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду, обговорення проходитиме до 30 березня..
Серед пропозицій: вулицю Бакуліна назвати вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув в авіакатастрофі у Броварах минулого року), в'їзд Трінклера назвати в'їздом Джуса (на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним «Джус»).
Пропозиції до перейменування
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Алтайський провулок перейменувати на Вітряний провулок
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Байкальську вулицю перейменувати на Сніжна вулицю
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Бакуліна вулицю перейменувати на Євгенія Єніна вулицю
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Біломорська вулицю перейменувати на Фінська вулицю
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Владивостоцьку вулицю перейменувати на Шведська вулицю
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Владивостоцький провулок Скандинавський провулок
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Владивостоцький в’їзд перейменувати на Лірницький в'їзд
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Ельбруський провулок перейменувати на Буковельський провулок
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Єльнінський провулок перейменувати на Барвистий провулок
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Іжевську вулицю перейменувати на Ромашкову вулицю
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Іжевський провулок перейменувати на Ромашковий провулок
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Іртиську вулицю перейменувати на Мерлинську вулицю
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Іртиський провулок перейменувати на Чепельський провулок
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Кольський провулок перейменувати на Червоної Рути провулок
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Красноуральська вулицю перейменувати на Низинну вулицю
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Кронштадтська вулицю перейменувати на Литовську вулицю
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Кронштадтський провулок перейменувати на Чумацький провулок
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Трінклера в’їзд перейменувати на Джуса в’їзд
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-79-68. Термін подання пропозицій - до 30 березня.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на сесії міської ради прийнято рішення
про перейменування ще 65 топонімів у рамках заборони російської пропаганди.
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