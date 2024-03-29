Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість цих звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Особовий склад ГУНП в Харківській області в рамках перевірки на причетність до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності доставив для перевірки 30 осіб.

На блокпостах області було перевірено понад 3800 транспортних засобів спільно з військовослужбовцями з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків, вилучивши заборонені речовини у порушників.

Протягом минулої доби на території області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 4 громадяни отримали травми.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які перебували за кермом у стані сп'яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі атаки призвели до п'яти пожеж на Харківщині, які загасили рятувальники ДСНС.