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29.03.2024  10:54   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Протягом останньої доби оператори "102" зафіксували 893 виклики від мешканців Харківщини до поліції, які були оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість цих звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Особовий склад ГУНП в Харківській області в рамках перевірки на причетність до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності доставив для перевірки 30 осіб.

На блокпостах області було перевірено понад 3800 транспортних засобів спільно з військовослужбовцями з метою запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків, вилучивши заборонені речовини у порушників.

Протягом минулої доби на території області сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 4 громадяни отримали травми.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які перебували за кермом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожі атаки призвели до п'яти пожеж на Харківщині, які загасили рятувальники ДСНС.

Тэги:  поліція, харків
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