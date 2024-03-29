Харківському КП потрібні робітники: список вакансій

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» запрошує на роботу фахівців.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Підприємство має вакансії малярів, підсобних робітників, покрівельників, штукатурів.
Пропонується офіційне працевлаштування. Подробиці за тел.: +38 (057) 393-09-97, +38 (067) 540-69-39.
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