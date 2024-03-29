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29.03.2024  10:28   Рита Парфенова

Харківському КП потрібні робітники: список вакансій

КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» запрошує на роботу фахівців.

вакансія

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Підприємство має вакансії малярів, підсобних робітників, покрівельників, штукатурів.

Пропонується офіційне працевлаштування. Подробиці за тел.: +38 (057) 393-09-97, +38 (067) 540-69-39.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СКП «Харківзеленбуд» готує міські клумби для висаджування квітів. Зокрема, на клумбі біля Дзеркального струменя планують висадити майже 7 тис. квітів.
Тэги:  вакансія, робота, харків
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