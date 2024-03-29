У Харкові подають газ до пошкоджених авіаударом будинків

Газовики успішно врегулювали наслідки обстрілу, який стався 27 березня в Шевченківському районі міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», експерти з відновлення газових мереж провели необхідні ремонтні роботи. Вони замінили відключаючі пристрої на житлових будинках, пошкоджених обстрілом, а також відновили посічені уламками ділянки ввідних газопроводів низького тиску.
Зараз тривають роботи з відновлення газопостачання до осель харків'ян. Цей процес відбувається тільки при наявності доступу до квартир та врахуванні всіх вимог щодо безпеки газопостачання.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ "Харківобленерго" подало напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу 27 березня.
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