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29.03.2024  14:14   Рита Парфенова

У Харкові подають газ до пошкоджених авіаударом будинків

Газовики успішно врегулювали наслідки обстрілу, який стався 27 березня в Шевченківському районі міста.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», експерти з відновлення газових мереж провели необхідні ремонтні роботи. Вони замінили відключаючі пристрої на житлових будинках, пошкоджених обстрілом, а також відновили посічені уламками ділянки ввідних газопроводів низького тиску.

Зараз тривають роботи з відновлення газопостачання до осель харків'ян. Цей процес відбувається тільки при наявності доступу до квартир та врахуванні всіх вимог щодо безпеки газопостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що АТ "Харківобленерго" подало напругу на щитові чотирьох будинків Шевченківського району Харкова, які були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу 27 березня.

Тэги:  газ, харків
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