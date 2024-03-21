21.03.2024 09:39 Рита Парфенова

22 березня оголошено Днем жалоби в Харкові

На знак скорботи за загиблими внаслідок ракетного удару 20 березня у Харкові оголошено День жалоби



Фото: ХМР

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 21 березня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ



Він розповів, що під час ракетного удару, який стався 20 березня, загинуло п'ятеро мирних жителів Харкова, ще восьмеро осіб перебувають у лікарні з травмами середньої тяжкості. Мер міста наголосив на тому, що пошуково-рятувальна операція триває.

На знак скорботи за загиблими на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у п’ятницю буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою. Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

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