На Харківщині трактор підірвався на міні

Як повідомляє РЕДПОСТ, попередньо встановлено, що неподалік села Федорівка тракторист на полі наїхав на невідомий предмет, що призвело до вибуху. На щастя, у результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки для збору необхідних доказів і проведення експертизи. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними під час пересування в зоні можливого мінування, зокрема, узбіччя, лісосмуги та не орані поля. Якщо ви помітили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте за номерами 101 або 102, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 березня у полі біля села Федорівка Барвінківської громади тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від детонації трактор був повністю знищений, а механізатор отримав поранення.