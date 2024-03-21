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21.03.2024  08:45   Рита Парфенова

Про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову розповіли в ХОВА

П'ять людей загинули, дев'ять отримали поранення внаслідок ракетного удару по виробниому підприємству у Харкові.

ракетний удар по Харкову
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

20 березня о 13:00 м. Харків опинився під ракетним обстрілом, який призвів до попадання ракет у виробниче підприємство. Пошкоджені також складські приміщення, автомобіль та багатоповерхівка.

На жаль, 5 осіб загинуло.

Ще 9 осіб постраждало від цього інциденту: 7 осіб були госпіталізовані, 1 відмовився від госпіталізації, інший перебуває на амбулаторному лікуванні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці встановлюють особи загиблих від ракетного удару по Харкову.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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