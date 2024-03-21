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21.03.2024  08:31   Рита Парфенова

Фахівці встановлюють особи загиблих від ракетного удару по Харкову

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару 20 березна загинуло п'ять людей – дві жінки та троє чоловіків.

ракетний удар по Харкову
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Ми відібрали зразки ДНК всіх п'яти тіл, криміналісти працюватимуть всю ніч. Маємо встановити та порівняти з тими зразками, які надали родичі ймовірних жертв. Попередньо загиблі - це двоє жінок та троє чоловіків», – розповів він.

ракетний удар по Харкову

За словами Болвінова, усього в будівлі на момент обстрілу перебувало шістдесят п'ять осіб, семеро з них отримали поранення. Двоє з поранених знаходяться у важкому стані, четверо також перебувають у лікарні.

«Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину», – додав начальник Слідчого управління.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 20 березня 2024 року близько першої години дня загарбники завдали ракетного удару по Харкову.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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