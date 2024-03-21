Фахівці встановлюють особи загиблих від ракетного удару по Харкову

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару 20 березна загинуло п'ять людей – дві жінки та троє чоловіків.
За словами Болвінова, усього в будівлі на момент обстрілу перебувало шістдесят п'ять осіб, семеро з них отримали поранення. Двоє з поранених знаходяться у важкому стані, четверо також перебувають у лікарні.
«Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину», – додав начальник Слідчого управління.
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