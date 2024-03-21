Ворог завдавав ракетних та артударів по Харківщині: ситуація на Харківщині на ранок 21 березня

Протягом доби через удари росіян 11 осіб постраждали, п'ятеро загинули.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
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