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21.03.2024  08:59   Рита Парфенова

Ворог завдавав ракетних та артударів по Харківщині: ситуація на Харківщині на ранок 21 березня

Протягом доби через удари росіян 11 осіб постраждали, п'ятеро загинули.


Фото: Нацполіція

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • селище Козача Лопань Харківського району. Близько 03:45 військові рф вдарили по селищу керованими авіабомбами. Поранення отримав цивільний чоловік 1967 року народження. З множинними уламковими пораненнями його доставили в лікарню. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди.
    О 19:30 обстрілом пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.
  • село Подоли Куп'янського району. 20 березня близько 08:15 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда. Без постраждалих.
  • селище Дворічна Куп'янського району. 20 березня близько 09:00 внаслідок влучання ворожого FPV-дрону пошкоджено автомобіль ВАЗ 2107. На щастя, обійшлося без постраждалих.
  • місто Харків. 20 березня близько 13:00 ворог ракетою Х-35 ударив по мирному місту.  Ракета влучила у п’ятиповерхову будівлю цивільного підприємства. П'ятеро цивільних осіб загинули. Дев’ять  отримали поранення. Пошкоджено виробниче обладнання, п'ять автомобілів. Розбір завалів триває.
  • місто Вовчанськ. 20 березня рашисти протягом доби гатили по місту з мінометів та артилерії.
    О 15:20 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено будинок, автомобіль, паркан.
    О 21:00 внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні будинки. На щастя, в обох випадках без постраждалих.
  • місто Барвінкове Ізюмського району. 20 березня близько 22:55 росіяни вдарили по місту ракетою  Іскандер-М. Внаслідок обстрілу поранення отримав 43-річний чоловік. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, житлові будинки та ЛЕП.

барвінкове

Протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки документували всі факти пошкодження споруд та житлових будинків через обстріли. Інформація про злочини, пов’язані із збройною агресією російської федерації, була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 438 частини 1 і 2 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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