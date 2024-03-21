Рятувальники загасили три пожежі внаслідок ворожих обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, підрозділи ДСНС Харкова та Куп'янського району залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Ситуація у Харкові залишається критичною після ракетного удару, який стався 20 березня приблизно о 13:00. Ракета потрапила у виробничу будівлю цивільного підприємства, забравши життя п'ятьох людей та залишивши дев'ятьох постраждалих, однак вдалося врятувати одну особу. О 17:44 вогнеборці змогли локалізувати пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів, але рятувальники продовжують працювати на місці події, намагаючись повністю її ліквідувати.

Близько 08:15 ворожі снаряди вразили приватне подвір'я у селі Подоли на Куп'янщині, спричиняючи пожежу даху будинку та господарських споруд площею 70 квадратних метрів. На місці працювали 2 одиниці техніки та 7 рятувальників, і о 11:55 вогонь було приборкано.

О 14:43 рятувальники з Дворічанського району виїхали на гасіння пожежі сухої трави на відкритій місцевості в селі Курилівка Курилівської громади, яка була спровокована ворожим обстрілом. На момент прибуття підрозділу ДСНС вогонь вже охопив площу 2 гектари. Пожежу вдалося приборкати до 16:20.

Протягом доби з 20 по 21 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

16 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

9 – на допомогу населенню;

1 – на обстеження територій після ворожого обстрілу;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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