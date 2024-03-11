11.03.2024 14:30 Віталій Хінєвіч

У два села Харківської області повернули світло після ворожих обстрілів

Фахівці Липецького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання для понад двох тисяч споживачів сіл Липці та Веселе, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, через обстріл, який стався у суботу, 9 березня, пошкоджень зазнали високовольтні повітряні лінії 10 кВ.

"Усі вихідні бригади працювали над відновленням та резервуванням, щоб якомога швидше повернути світло місцевим мешканцям. Наразі усі знеструмлені споживачі підключені за основними схемами живлення", - зазначив Віктор Рубцов.

Також протягом останнього тижня електропостачання після обстрілів відновлювали фахівці інших підрозділів "Харківобленерго": Богодухівського, Вовчанського, Золочівського, Дергачівського, Чугуївського, Великобурлуцького, Куп'янського районів електричних мереж.

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