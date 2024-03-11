11.03.2024 15:05

У Харкові три податківці вимагали гроші з підприємців

Протягом 2023 року троє харківських податківців, серед яких двоє обіймають керівні посади, робили підприємцям регіону «пропозиції, від яких неможливо було відмовитись».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час роботи по відшкодуванню підприємствами податкової заборгованості, використовуючи службові повноваження, вони залякували підприємців залишити їх у період війни без можливості проведення господарської діяльності. Зокрема, ділки шантажували накласти арешт на майно підприємств, передати його на примусову реалізацію та заблокувати банківські рахунки.

Фактично податківці тиснули на бізнесменів Харківщини, шантажуючи повним припиненням їх підприємницької діяльності.

Фігуранти говорили підприємцям, що ці гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України. Проте насправді гроші надходили особисто податківцям.

Правоохоронці задокументували численні епізоди злочинної діяльності фігурантів. В середньому з кожного підприємства-боржника вони вимагали від 20 до 30 тисяч гривень, які надходили ділкам «у кишеню».

Правоохоронці викрили податківців. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо відсторонення податківців від займаних посад.

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