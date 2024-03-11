11.03.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік мало не вбив брата

В ході сварки зловмисник наніс родичу ножові поранення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія трапилася ввечері 8 березня в селі Піщанка Красноградського району.

Між 41-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та 35-річним потерпілим виник конфлікт. В результаті зловмисник спричинив братові ножові поранення.

Потерпілого доставили до лікарні. Наразі стан його здоров’я задовільний.

Слідчим Красноградського районного відділу поліції чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.

В судовому порядку чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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