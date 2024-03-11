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11.03.2024  13:30   Віталій Хінєвіч

Як харківські комунальники усували аварії трубопроводами

У вихідні ремонтники «Харківводоканалу» ліквідували 15 аварій, передає РЕДПОСТ .

 
У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» ліквідували 15 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували 21 оглядовий колодязь із заміною запірно-регулюючої арматури та упорядкували шість водорозбірних колонок.
 
Зокрема, напередодні складна ситуація склалася в Індустріальному районі.
 
«Перша аварія виникла на вулиці Миру на водоводі діаметром 800 мм, що забезпечує водою половину мешканців району. Діяли оперативно, без відключення містян від послуг. Коли комплекс відновлювальних заходів підходив до завершення, отримали інформацію про те, що на вулиці Тархова на трубопроводі аналогічного діаметру, який, до речі, забезпечує водою другу половину мешканців, сталося серйозне пошкодження. І в цьому випадку, працюючи без відключення харків'ян від водопостачання, ремонтники, під керівництвом досвідченого Віктора Дриги, успішно впоралися з відповідальним завданням», - поінформував начальник районної служби Володимир Сундук.
 
Сьогодні, 11 березня, ремонтники комплексу «Харківводопостачання» розпочали ліквідацію 12 пошкоджень на водопровідних об'єктах міста.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
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