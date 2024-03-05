05.03.2024 16:40 Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

У КП “Харківблагоустрій’’ організовано ремонтно-будівельну дільницю, тому підприємство запрошує до своєї команди електрогазозварника.

Про це повідомили на підприємстві, передає РЕДПОСТ.

Відкриті вакансії слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, токаря 5-го розряду, а також трактористів.

За детальною інформацією необхідно звертатися за номером телефону (050) 401-51-13 (пн-пт 9:00-16:00).

Окрім цього, запрошують на роботу майстрів у Слобідський, Основ’янський та Холодногірський райони й робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є в кожному районі міста).

Подробиці можна дізнатися за телефоном (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).

«Заробітна плата виплачується регулярно та своєчасно, працівники КП ''Харківблагоустрій'’ мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також працевлаштовуємо осіб з інвалідністю третьої групи»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання.