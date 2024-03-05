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05.03.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов підтримав законопроєкт про місцеві державні адміністрації

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 5 березня, у режимі онлайн взяв участь у конгресових слуханнях на тему: «Децентралізація. Законопроєкт №4298 про місцеві державні адміністрації», передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов підтримав законопроєкт про місцеві державні адміністрації
Також у заході, який організував Офіс Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, взяли участь народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій та обласних рад, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, експерти.
 
Під час слухань Ігор Терехов підтримав ухвалення законопроєкту №4298, який передбачає оновлення прав та функцій місцевих державних адміністрацій. 
 
«Я за те, щоб була чітка вертикаль влади. Це потрібно і зараз, під час війни, і у повоєнний період. Разом з тим між гілками влади має бути баланс. Але потрібно, щоб усі повноваження були детально виписані. Цей закон важливий, і його потрібно ухвалити якнайшвидше», - наголосив очільник Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановили пільгові ставки оренди постраждалих земельних ділянок.
 
Тэги:  харків, влада
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