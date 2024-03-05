05.03.2024 16:39 Дмитро Колонєй

Харківські дорожники впорядкували вулиці міста

На яких саме вулицях працювали ремонтники розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» виконали низку робіт на різних ділянках:

за попередню добу вивезли 264 куб. м ТПВ і змету,

відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Чернишевській, Челюскінців, Григорія Сковороди.

прибирають змет на проїжджій частині.

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Наразі на дорогах Харкова працює 179 робітників і 91 одиниця спецтехніки підприємства.