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05.03.2024  16:39   Дмитро Колонєй

Харківські дорожники впорядкували вулиці міста

На яких саме вулицях працювали ремонтники розповіли у харківському КП «Шляхрембуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Шляхрембуд» виконали низку робіт на різних ділянках: 

  • за попередню добу вивезли 264 куб. м ТПВ і змету,
  • відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Чернишевській, Челюскінців, Григорія Сковороди.
  • прибирають змет на проїжджій частині.

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Наразі на дорогах Харкова працює 179 робітників і 91 одиниця спецтехніки підприємства.

 

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