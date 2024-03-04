04.03.2024 10:02 Рита Парфенова

Наслідки авіаудару по селищу Великий Бурлук на Харківщині показали в прокуратурі

Прокурори зафіксували наслідки ворожих авіаударів по селищу у Купʼянському районі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, ввечері 3 березня 2024 року збройні сили рф завдали авіаудари по селищу Великий Бурлук. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту керованими авіабомбами.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, господарчі будівлі, складське приміщення та гаражі. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.