Сили оборони відбили одинадцять атак ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вовчанськ, Великий Бурлук, Синьківка.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 березня 2024 року.
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Власні інтереси виходять наперед, а поняття, як «борг» чи «професіоналізм», відходять на другий план. Зірки радять визнати цей факт і чинити, як вигідно вам.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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