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04.03.2024  08:29   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини загасили дві пожежі після обстрілів та 43 загоряння внаслідок випалювання трави

Протягом останніх 24 годин рятувальники 28 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, обидві пожежі внаслідок ворожих дій сталися в місті Вовчанськ у Чугуївському районі.

3 березня, зранку, ворог здійснив авіаудар по Вовчанську. В результаті обстрілу було пошкоджено одноповерхову будівлю місцевого навчального закладу, де в одному з приміщень виникло загоряння на площі 5 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та провели роботи з розбирання завалів та обстеження зруйнованої частини будівлі. До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. За попередніми даними, немає жертв або постраждалих.

О 19:28 того ж дня бійці виїхали на ліквідацію пожежі у Вовчанську, спричиненої ворожим обстрілом. У зв’язку з повторним обстрілом рятувальникам довелося повернутися до бази.

Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 43 рази виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов’язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Загалом, було втрачено понад 15 гектарів території. Як завжди, причиною цих пожеж стає нехтування правилами пожежної безпеки або навмисне випалювання сухої рослинності.

Протягом доби з 3 по 4 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 66 оперативних виїздів, з яких:

  • 57 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 –  на допомогу населенню;
  • 1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;
  • 6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.

 

Тэги:  дснс, харків
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