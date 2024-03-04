На Харківщини ворожі обстріли пошкодили навчальний заклад та 13 житлових будинків (фото)

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів за добу з 3 по 4 березня 2024 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Нацполіції, минулої доби війська рф здійснювали удари по населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів.
Близько 07:20 було зафіксовано ворожий обстріл міста Вовчанськ, в результаті якого пошкоджено будівлю початкової школи.
Приблизно о 19:00 стався авіаудар по місту, що призвів до пошкодження 4 приватних житлових будинків та господарських споруд.
О півночі війська рф обстріляли село Подоли Куп’янської територіальної громади, наслідком чого стали пошкоджені 3 приватних будинки.
У селищі Великий Бурлук Куп’янської громади були зафіксовані руйнування лісництва, господарських споруд, приватних будинків та гаражів о 02:20 та 18:35.
Близько 15:30 село Кругляківка на Куп’янщині також потрапило під обстріл, інформація про постраждалих поки не надійшла.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Власні інтереси виходять наперед, а поняття, як «борг» чи «професіоналізм», відходять на другий план. Зірки радять визнати цей факт і чинити, як вигідно вам.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
влажность:
давление:
ветер: