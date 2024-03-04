04.03.2024 08:50 Рита Парфенова

На Харківщини ворожі обстріли пошкодили навчальний заклад та 13 житлових будинків (фото)

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів за добу з 3 по 4 березня 2024 року.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Нацполіції, минулої доби війська рф здійснювали удари по населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів.

Близько 07:20 було зафіксовано ворожий обстріл міста Вовчанськ, в результаті якого пошкоджено будівлю початкової школи.

Приблизно о 19:00 стався авіаудар по місту, що призвів до пошкодження 4 приватних житлових будинків та господарських споруд.

О півночі війська рф обстріляли село Подоли Куп’янської територіальної громади, наслідком чого стали пошкоджені 3 приватних будинки.

У селищі Великий Бурлук Куп’янської громади були зафіксовані руйнування лісництва, господарських споруд, приватних будинків та гаражів о 02:20 та 18:35.

Близько 15:30 село Кругляківка на Куп’янщині також потрапило під обстріл, інформація про постраждалих поки не надійшла.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.