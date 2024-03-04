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04.03.2024  07:30   Рита Парфенова

4 березня яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.

Всесвітній день інженерії

Всесвітній день інженерії святкується починаючи з 2020 року. Це професійне свято інженерів, науковців та винахідників було започатковано з ініціативи Всесвітньої федерації інженерних організацій та встановлено резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбулася у листопаді 2019 року в Парижі.

Тому День інженерії – це свято технічної думки та дії, свято всіх, хто забезпечує впевнений розвиток науково-технічного прогресу на планеті. Внесок інженерів у стратегічний потенціал кожної країни важко переоцінити, адже їхні відкриття дозволяють досягти високих цілей технологічного прогресу та змінити наше життя на краще.

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4 березня світ відзначає Всесвітній день боротьби з ожирінням, мета якого - привернути увагу до проблеми надмірної ваги та підштовхнути людей до зміни своїх звичок. Україна стикається з проблемою: майже 60% дорослого населення мають надмірну вагу, а 24,8% - ожиріння. Це призводить до серцево-судинних захворювань, діабету, проблем з кістково-м'язовою системою, гормональними порушеннями та збільшує ризик онкологічних захворювань. Здорове харчування, фізична активність та правильна харчова поведінка - ключові фактори для підтримки здорової ваги.

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Щорічно 4 березня відзначається Міжнародний день людей, що носять окуляри. Цей аксесуар постійно або іноді носить приблизно третина населення планети, яка в тій чи іншій мірі страждає порушеннями зору.4 мар. 2023 г.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії.

За Юліанським календарем, 4 березня православна церква вшановує пам’ять Архипа, Філімона – апостолів від 70-ти – і святу Апфію.

Цього дня важливо робити хороші справи: подавати милостиню, пригощати бідних, годувати бездомних тварин. Існує повір’я, згідно з яким, чим більше зробити хороших справ, тим більше щастя це принесе.

В давнину цього дня пекли коровай, яким пригощали близьких, а також сиріт та всіх, хто потребував допомоги. Вважалося, що хліб уособлює собою сонце та достаток. Щоб не потребувати майбутнього, його слід з'їсти повністю. Крихти, що залишилися, потрібно зібрати, присипати сіллю і кинути через ліве плече. Такий обряд дозволить сім'ї прожити у добробуті до наступної весни.

Цього дня було заведено готувати багато різноманітних страв. Невеликий бенкет із запасів, що залишилися, означав, що зима дійсно закінчилася.

Також цього дня

У 1678 народився Антоніо Вівальді, італійський композитор і скрипаль. У величезному доробку Вівальді безліч опер, а також духовних творів. Проте як сучасники, і наступні покоління найвище ставили інструментальні твори Вівальді, передусім концерти.

1789 – Колегія виборців обрала Джорджа Вашингтона першим президентом США.

1824 – бостонський винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці гумові калоші. Американські фірми швидко налагодили масовий випуск «overshoes», тобто. верхнього взуття з вулканізованого каучуку. Новинка зустрічала жвавий попит у інших країнах.

1870 – народився Євген Патон, український академік – спеціаліст з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання та автор мосту Патона у Києві.

1877 – людство отримало можливість голосніше самовиражатися: американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон.

1880 – в американській газеті «Нью-Йорк Дейлі Графік» опубліковано першу у світі репродукцію фотографії.

1918 – Центральна Рада ухвалила постанову про реєстрацію громадянства в Україні.

1925 – народився Поль Моріа, видатний французький композитор, аранжувальник та диригент.

1949 – народився Володимир Івасюк (пом.1979), композитор, поет, основоположник української естрадної музики, Герой України.

1950 – на екрани США вийшов фільм Уолта Діснея Попелюшка – перший повнометражний анімаційний фільм.

1951 – народився Кріс Рі, британський співак, музикант, актор, автор знаменитих Road To Hell, Looking For The Summer, Josefine.

1955 - невелика японська фірма "Соні", новачок на ринку, розпочала випуск кишенькових транзисторних радіоприймачів.

1966 – Джон Леннон заявив, що ансамбль «Бітлз» став популярнішим, ніж Ісус Христос. У відповідь на цей шокуючий вислів у «біблійному поясі» (Південь та Середній Захід США) спалюються платівки із записами музики цього гурту.

1968 – тенісні авторитети проголосували за допуск професійних гравців до Вімблдону, насамперед відкритий лише аматорським гравцям.

1989 – утворено українське товариство «Меморіал».

1996 – Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів.

2004 – Цукерберг запустив Thefacebook за адресою thefacebook.com.

2009 – Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира.

2013 – світова прем'єра українського фільму «Delirium» (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі «Фанташпорту», Порту, Португалія.

2015 – вибух метану на шахті ім. Засядька забрав життя 33 гірників.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Уляна, Юліана, Яків.
за Юліанським календарем: Антон, Архіп, Богдан, Варлаам, Василь, Давид, Денис, Дмитро, Євген, Іван, Ігнатій, Корнілій, Лев, Леонтій, Лука, Макар, Максим, Микита, Микола, Опанас, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихін, Федір, Філіп, Хома, Ярослав.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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