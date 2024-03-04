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04.03.2024  10:47   Рита Парфенова

Меморіальну дошку Кирилу Пушкіну відкрили у гімназії Харкова

У Харківській гімназії №111, що розташована у Салтівському районі, відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому захиснику України - Кирилу Пушкіну.

Новини Харкова: у гімназії №111 відкрили меморіальну дошку Кирилу Пушкіну Новини Харкова: у гімназії №111 відкрили меморіальну дошку Кирилу Пушкіну

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду у заході взяли участь голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій, родичі, брати по зброї, друзі та однокласники загиблого, а також педагоги.

Кирило Пушкін загинув 2 березня 2023 року. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане виконання військового обов'язку, його посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького.

Новини Харкова: у гімназії №111 відкрили меморіальну дошку Кирилу Пушкіну

Новини Харкова: у гімназії №111 відкрили меморіальну дошку Кирилу Пушкіну

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановлять низку меморіальних дошок.
Тэги:  меморіальна дошка, харків
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