Меморіальну дошку Кирилу Пушкіну відкрили у гімназії Харкова

У Харківській гімназії №111, що розташована у Салтівському районі, відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому захиснику України - Кирилу Пушкіну.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду у заході взяли участь голова Адміністрації Салтівського району Олексій Топчій, родичі, брати по зброї, друзі та однокласники загиблого, а також педагоги.
Кирило Пушкін загинув 2 березня 2023 року. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане виконання військового обов'язку, його посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького.
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