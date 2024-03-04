На Харківщині пролунають вибухи: причина

4 березня 2024 року в Ізюмському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 10:00 до 12:00 в районі населеного пункту Залиман Савинської територіальної громади проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.
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Власні інтереси виходять наперед, а поняття, як «борг» чи «професіоналізм», відходять на другий план. Зірки радять визнати цей факт і чинити, як вигідно вам.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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