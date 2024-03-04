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04.03.2024  09:45   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

4 березня 2024 року в Ізюмському районі працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 10:00 до 12:00 в районі населеного пункту Залиман Савинської територіальної громади проводитимуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.

Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків, агрессия россии
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