Розбиті ангари с зерном та зруйновані будинки відпочинку: правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів (фото)

Вночі проти 26 лютого ворог атакував Харківщину безпілотниками та ракетами
26 лютого о 02:20 ворожі безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснили атаку на територію непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Напад призвів до зруйнування п'яти будинків, а ще два будинки отримали пошкодження. Також внаслідок цього інциденту виникла пожежа.
Прокурори разом зі слідчими поліції вже зібрали докази та зафіксували наслідки цих актів збройної агресії з боку російської федерації.
За розпорядженням Чугуївської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
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Найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра, незважаючи на те, наскільки блискучою і геніальною здавалася ідея і як сильно би не свербіли руки її відразу ж здійснити.
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