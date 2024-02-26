26.02.2024 10:32 Рита Парфенова

Розбиті ангари с зерном та зруйновані будинки відпочинку: правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів (фото)

Вночі проти 26 лютого ворог атакував Харківщину безпілотниками та ракетами

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У ніч з 25 на 26 лютого, близько о 23:00, збройні сили російської федерації здійснили ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин. У результаті атаки пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, а також трактори, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти використали дві ракети типу С-300, запущені з території бєлгородської області рф.

26 лютого о 02:20 ворожі безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснили атаку на територію непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Напад призвів до зруйнування п'яти будинків, а ще два будинки отримали пошкодження. Також внаслідок цього інциденту виникла пожежа.





Прокурори разом зі слідчими поліції вже зібрали докази та зафіксували наслідки цих актів збройної агресії з боку російської федерації.



За розпорядженням Чугуївської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.