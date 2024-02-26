ЗСУ відбили шість атак ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 лютого 2024 року.
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Найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра, незважаючи на те, наскільки блискучою і геніальною здавалася ідея і як сильно би не свербіли руки її відразу ж здійснити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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