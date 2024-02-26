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26.02.2024  08:23   Рита Парфенова

Два ракетних удари по передмістю Харкова знищили майно підприємства

Увечері 26 лютого ворош заврад ракетного удару по Харівщині.

удар по селищу Пісочин

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Російські війська нанесли два ракетні удари з ЗРК С-300 по селищу Пісочин у Харківському районі.

В результаті обстрілу пошкоджено майно приватного підприємства., а саме:

  • будівлі,
  • ангари,
  • трактор,
  • легкові та вантажні автомобілі.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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