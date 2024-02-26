Два ракетних удари по передмістю Харкова знищили майно підприємства

Увечері 26 лютого ворош заврад ракетного удару по Харівщині.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Російські війська нанесли два ракетні удари з ЗРК С-300 по селищу Пісочин у Харківському районі.
В результаті обстрілу пошкоджено майно приватного підприємства., а саме:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.
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Найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра, незважаючи на те, наскільки блискучою і геніальною здавалася ідея і як сильно би не свербіли руки її відразу ж здійснити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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