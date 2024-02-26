    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Атака шахедів на Харківщині: сталася велика пожежа на непрацюючій базі відпочинку
26.02.2024  08:28   

Атака шахедів на Харківщині: сталася велика пожежа на непрацюючій базі відпочинку

Уранці 26 лютого ворожі безпілотники влаштували напад на покинуту базу відпочинку у Чугуївському районі.

пожежа

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника ХОВА.

Близько 02:20 в селі Скрипаї Чугуївського району сталося попадання двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на територію непрацюючої бази відпочинку.

Інцидент призвів до загоряння трьох дерев'яних будинків, площа яких становила 90 квадратних метрів, зазначили в пресслужбі ДСНС. Крім того, внаслідок пожежі зайнявся сухостій на площі 110 квадратних метрів. Також пошкодження від вибуху зазнали ще чотири сусідні будинки.

Наразі немає інформації про потерпілих від цього події.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 