Атака шахедів на Харківщині: сталася велика пожежа на непрацюючій базі відпочинку

Близько 02:20 в селі Скрипаї Чугуївського району сталося попадання двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на територію непрацюючої бази відпочинку.

Інцидент призвів до загоряння трьох дерев'яних будинків, площа яких становила 90 квадратних метрів, зазначили в пресслужбі ДСНС. Крім того, внаслідок пожежі зайнявся сухостій на площі 110 квадратних метрів. Також пошкодження від вибуху зазнали ще чотири сусідні будинки.

Наразі немає інформації про потерпілих від цього події.

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