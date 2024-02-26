Атака шахедів на Харківщині: сталася велика пожежа на непрацюючій базі відпочинку

Уранці 26 лютого ворожі безпілотники влаштували напад на покинуту базу відпочинку у Чугуївському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника ХОВА.
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Найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра, незважаючи на те, наскільки блискучою і геніальною здавалася ідея і як сильно би не свербіли руки її відразу ж здійснити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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