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26.02.2024  08:53   

Рятувальники Харківщини загасили дві пожежі, викликані ворожими обстрілами

Протягом останніх 24 годин рятувальники 22 рази виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворогом.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині ворожі війська своїми обстрілами і бомбардуваннями спричинили дві пожежі.

Перша сталася у селі Курилівка Куп’янського району о 14:30 російські окупанти атакували житловий сектор, випустивши снаряди по приватному сектору. На результаті, на подвір'ї одного з будинків вогнем охопилися гараж та легковий автомобіль. Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС м. Куп’янська, які викликали на місце 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Щастям, ніхто не постраждав.

О 03:50 26 лютого ворожі безпілотники атакували покинуту базу відпочинку у Чугуївському районі, спровокувавши пожежу в трьох дерев'яних будинках. Площа загоряння склала 90 кв.м, а також запалився сухостій на площі 110 кв.м. Після вибуху постраждали ще чотири сусідгіх будинки.

Також рятувальники оглядали пошкодження після обстрілу та авіабомбардувань  виробничих, складських та адміністративних будівель, приватного сектору у селищах Пісочин Харківського району та Великий Бурлук Купʼянського району,

На жаль, близько 16:20 було зафіксовано загибель двох чоловіків поблизу с. Слатине Дергачівської громади через вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Правоохоронці розслідують обставини цієї трагедії.

Загалом протягом доби з 25 по 26 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

  • 22 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – на перевірку після обстрілу;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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