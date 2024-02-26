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26.02.2024  09:12   Рита Парфенова

Ворог атакував Харківщину ракетами й безпілотниками: ситуація на ранок 26 лютого

Внаслідок артилерійських та мінометних ударів ворога зафіксовані пошкодження у понад 15 населених пунктів Харківщини.


Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема під ворожим вогнем перебували: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та інші.
 
Також зафіксовані руйнування:
  • о 14:33 село Курилівка Куп’янського району опинилося під ракетним обстрілом, у результаті чого загорівся приватний будинок, проте про потерпілих інформація не надходила;
  • о 14:45 село Лосівка Чугуївського району також зазнало ворожого обстрілу, в результаті чого пошкоджені приватний будинок та господарча споруда;
  • о 15:00 місто Вовчанськ було обстріляне, що призвело до пошкоджень ангару та господарських споруд, але без звісток про постраждалих;
  • о 21:50 смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району також потрапило під ворожий обстріл, результатом якого стало пошкодження приватного будинку, проте без постраждалих;
  • о 23:00 смт Пісочин було обстріляне двома ракетними ударами з ЗРК С-300, що призвело до ураження двох цивільних ангарів з зерном та пошкодження техніки підприємства без виявлених постраждалих;
  • о 2:15 смт Великий Бурлук Куп’янського району стало мішенню обстрілу авіабомбами, що призвело до пошкоджень приватного житлового будинку та легкового автомобіля, але без постраждалих;
  • близько 02:20 село Скрипаї Чугуївського району отримало влучання двох ворожих безпілотників, що призвело до пошкодження трьох одноповерхових будинків на території бази відпочинку, інформації про потерпілих не надходило.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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