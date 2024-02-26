Ворог атакував Харківщину ракетами й безпілотниками: ситуація на ранок 26 лютого

Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Зокрема під ворожим вогнем
перебували: Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та інші.
Також зафіксовані руйнування:
-
о 14:33 село Курилівка Куп’янського району опинилося під ракетним обстрілом, у результаті чого загорівся приватний будинок, проте про потерпілих інформація не надходила;
-
о 14:45 село Лосівка Чугуївського району також зазнало ворожого обстрілу, в результаті чого пошкоджені приватний будинок та господарча споруда;
-
о 15:00 місто Вовчанськ було обстріляне, що призвело до пошкоджень ангару та господарських споруд, але без звісток про постраждалих;
-
о 21:50 смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району також потрапило під ворожий обстріл, результатом якого стало пошкодження приватного будинку, проте без постраждалих;
-
о 23:00 смт Пісочин було обстріляне двома ракетними ударами з ЗРК С-300, що призвело до ураження двох цивільних ангарів з зерном та пошкодження техніки підприємства без виявлених постраждалих;
-
о 2:15 смт Великий Бурлук Куп’янського району стало мішенню обстрілу авіабомбами, що призвело до пошкоджень приватного житлового будинку та легкового автомобіля, але без постраждалих;
-
близько 02:20 село Скрипаї Чугуївського району отримало влучання двох ворожих безпілотників, що призвело до пошкодження трьох одноповерхових будинків на території бази відпочинку, інформації про потерпілих не надходило.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 лютого 2024 року.