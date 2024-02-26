Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 25 лютого 2024 року.
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Найрозумнішим буде почекати хоча б до завтра, незважаючи на те, наскільки блискучою і геніальною здавалася ідея і як сильно би не свербіли руки її відразу ж здійснити.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).
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