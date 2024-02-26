    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У вогні побутових пожеж на Харківщині загинули люди
26.02.2024  09:55   Рита Парфенова

У вогні побутових пожеж на Харківщині загинули люди

Минулої доби дві побутові пожежі на Харківщині призвели до загибелі людей.

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перша пожежа сталася о 11:20 у селі Колодязне Дворічанської громади. Інцидент став відомий рятувальникам через повідомлення старости села, коли вогонь вже був загашений місцевими мешканцями. За даними ДСНС, в приватній оселі горіла підлога на площі 12 квадратних метрів. На місці події правоохоронці виявили тіло загиблого чоловіка, який народився в 1959 році.

Друга пожежа спалахнула о 22:59 на вулиці Морозова у Харкові. Інформацію про неї надійшло на номер «101». В одній з квартир першого поверху житлового чотирьохповерхового будинку горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло 51-річного чоловіка. Пожежу ліквідували о 23:18.

Причина виникнення обох пожеж з'ясовується.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 22 рази виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворогом.

 

Тэги:  пожежа, дснс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили дві пожежі, викликані ворожими обстрілами 22.02 Надзвичайні події У Харківській області згорів мікроавтобус 22.02 Надзвичайні події Рятувальники загасили пожежу внаслідок авіанальоту ворога на село Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 