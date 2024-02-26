У вогні побутових пожеж на Харківщині загинули люди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перша пожежа сталася о 11:20 у селі Колодязне Дворічанської громади. Інцидент став відомий рятувальникам через повідомлення старости села, коли вогонь вже був загашений місцевими мешканцями. За даними ДСНС, в приватній оселі горіла підлога на площі 12 квадратних метрів. На місці події правоохоронці виявили тіло загиблого чоловіка, який народився в 1959 році.

Друга пожежа спалахнула о 22:59 на вулиці Морозова у Харкові. Інформацію про неї надійшло на номер «101». В одній з квартир першого поверху житлового чотирьохповерхового будинку горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло 51-річного чоловіка. Пожежу ліквідували о 23:18.

Причина виникнення обох пожеж з'ясовується.

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