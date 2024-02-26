26.02.2024 07:30 Рита Парфенова

26 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

26 лютого відзначається вельми оригінальне свято – День неквапливості (або День повільності).





Ідея започаткування такого свята належить італійцям. Саме вони – дуже активний та емоційний народ – вперше відзначили День неквапливості у 2007 році, з метою неквапливо насолоджуватися життям у кожний його неповторний момент.



* * *



В Україні відзначають День опору окупації Криму. Цього дня у 2014 році у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Також цього дня

У 1564 народився Крістофер Марло, англійський драматург, якого вважають справжнім автором творів Шекспіра («Тамерлан Великий», «Мальтійський єврей»).



1616 – інквізиція звільнила Галілео Галілея, що зрікся своїх поглядів, після чого він гордо сказав (щоправда, пошепки): «І все-таки вона крутиться!».



1802 – народився Віктор Гюго, французький письменник, який придумав усім полюблених виродків Квозимодо («Собор Паризької Богоматері») та Гуімплена («Людина, яка сміється»).



1829 – народився Леві Страус, винахідник джинсів, американський підприємець баварського походження.



1878 – з легкої руки французького філолога Літтре пущено в обіг термін «мікроб». До автора фундаментального «Словника французької мови» звернувся французький учений Шарль Седійо і попросив Еміля Літтре підібрати відповідну назву мікроорганізмів. Літтрі знайшов чудове слово "мікроб" (скорочення від мікробактерію).



1886 – у Горлівці виготовляється перша в Російській імперії ртуть.



1895 – в Огайо (США) запатентували склодувну машину.



1917 – у нью-йоркській студії фірми «Victor» було записано першу джазову грамплатівку.



1935 – винахідник Роберт Вотсон-Уатт провів перші випробування пристрою «Радар» (RAdio Detection And Ranging – радіовиявлення та далекометрія). Це система виявлення повітряних, морських, наземних об'єктів, визначення їхньої дальності і геометричних параметрів. При розробці він користувався законом, який сформулював австрійський фізик Крістіан Допплер: «Частота відбитого від об'єкта, що рухається, сигналу, відрізняється від частоти самого випромінюваного сигналу на величину, прямо пропорційну швидкості пересування даного об'єкта».



1939 – народився Кензо Такада, дизайнер одягу.



1954 – у США вперше використано фотонабірну друкарську машину.



1964 – народився Марк Дакаскос, американський актор («Тільки найсильніші», «Братство вовка», «Драйв», «Вбивця, що плаче»).



1987 – англіканська церква дозволила жінкам бути священиками.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини із Фінляндією.

2004 – Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду.

2014 – у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян.

за Юліанським календарем: Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гаврило, Ганна, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.